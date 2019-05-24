الان تتابع ترامب يوافق على إرسال 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إرسال 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنته وول ستريت جورنال. وقالت الصحيفة، إن مناقشات تدور في البيت الأبيض والبنتاغون لدعم عسكري للغواصات والمقاتلات والطائرات المسيرة والبطاريات المضادة للصواريخ.

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