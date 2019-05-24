الان تتابع القيادة تهنئ رئيس جمهورية زامبيا بذكرى يوم الحرية الأفريقي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إدجار شاجوا لونجو، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس إدجار شاجوا لونجو، رئيس جمهورية زامبيا، بمناسبة ذكرى يوم الحرية الأفريقي.
وأعرب سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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