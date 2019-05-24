تقدم جديد للجيش اليمني نحو محافظتي إب وتعز

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

حقق الجيش اليمني تقدما ميدانيا ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

وقال مصدر عسكري يمني في تصريح نقله الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية إن قوات الجيش المسنودة من التحالف العربي تواصل تقدمها نحو محافظة إب غربي مديرية قعطبة في شمال الضالع وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيا الإرهابية.

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وذكر المصدر أن قوات الجيش استعادت جبل صامح الاستراتيجي وجبل قصبة الدار ومنطقتي شخب القفلة وباب غلق في مديرية قعطبة, كما أسقطت طائرة مسيّرة تابعة للميليشيا الإرهابية في منطقة باجة شمالي غرب الضالع.

كما حققت قوات الجيش تقدما ميدانيا باتجاه جبل الوعش في شمال مدينة تعز عقب معارك ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وأفاد مصدر عسكري أن وحدات من الجيش هاجمت مواقع الميليشيا في جبل الوعش والدفاع الجوي والأربعين والحرير وحقق تقدما باتجاه الجبل المطل على شارع الستين والخمسين في شمال المدينة.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية, فإن قوات الجيش تمكنت من تدمير دبابة وإحراق عربة تابعة لميليشيا الحوثي اللذين سقط العشرات منهم بين قتيل وجريح خلال المعارك.