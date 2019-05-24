شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: دعوة السعودية لقمتين خليجية وعربية تحرك دبلوماسي مهم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أنور قرقاش، أن المبادرة السعودية بالدعوة لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم بامتياز.

وشدد قرقاش عبر «تويتر» اليوم (الجمعة)، على أن وحدة الصف وتنسيق المواقف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة.

وأشار إلى أن الرياض بما تملكه من رصيد عربي ودولي مؤهلة للقيام بهذا الدور، لافتاً إلى أن الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه.