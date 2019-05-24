ممثل شدياق: لا نجاح للمشاريع الإصلاحية التكنولوجية دون استثمار بالموارد البشرية

رعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الدكتورة ​مي شدياق​ ممثلة ب​رازي الحاج​، افطارًا اقامه المعهد الوطني للادارة في فندق "هيلتون"، تخلله توزيع شهادات على المشاركين في سلسلة دورات تدريبية عن "ادارة المشاريع التنموية" التي نظمها المعهد بالتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ومؤسسة الاستشارات البريطانية "Crown agents" في اطار برنامج الدعم التقني للحكومة اللبنانية الممول من ​الاتحاد الاوروبي​.

وشدد ممثل الوزيرة شدياق رازي الحاج على أن "كل المشاريع الإصلاحية التي تتصل بالتكنولوجيا والحكومة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات و​محاربة الفساد​ لن يكتب لها النجاح إن لم يواكبها استثمار في الموارد البشرية في ​الدولة اللبنانية​"، شاكرا "الاتحاد الأوروبي والمعهد الوطني وكل الفريق المشارك في إنجاح هذا التعاون المثمر".

واعتبر الحاج أن "مكتب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية يضع المعهد الوطني للادارة على رأس أولوياته، كونه المؤسسة الرسمية الأساسية المعنية ببناء قدرات الموظفين وصقل مهاراتهم"، مؤكدًا "أننا نعول كثيرًا على هذه النخبة من الموظفين الذين أتموا التدريب في المعهد، ليس لتطبيق ما اكتسبوه في إداراتهم وحسب، بل لنقله إلى رؤسائهم وزملائهم ومرؤوسيهم".

وأشار إلى أن "هناك الكثير من التعاون الوثيق بين وزارة التنمية والمعهد الوطني للادارة لا يقتصر على هذا البرنامج، بل يتجاوزه إلى برامج أخرى، وأبرزها "برنامج تعزيز إدارة الموارد البشرية في القطاع العام" الذي موله الاتحاد الأوروبي مشكورًا وتسعى الوزارة الى استثمار مخرجاته وتعميمها في جميع إدارات الدولة ومؤسساتها".