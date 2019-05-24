قرقاش: الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ​الإمارات​ي ​​أنور قرقاش​ أن "المبادرة ​السعودية​ بالدعوة لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم بإمتياز"، مشيرًا إلى أن "وحدة الصف وتنسيق المواقف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة".

وأوضح قرقاش، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​الرياض​ بما تملكه من رصيد عربي ودولي مؤهلة للقيام بهذا الدور"، لافتًا إلى أن "الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه".