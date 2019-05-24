قرقاش: الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش أن "المبادرة السعودية بالدعوة لقمة خليجية وأخرى عربية تحرك دبلوماسي مهم بإمتياز"، مشيرًا إلى أن "وحدة الصف وتنسيق المواقف ضرورة في هذه الظروف الدقيقة".
وأوضح قرقاش، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الرياض بما تملكه من رصيد عربي ودولي مؤهلة للقيام بهذا الدور"، لافتًا إلى أن "الموقف الخليجي والعربي له ثقله وعلينا توثيقه".
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