رئيس حكومة الهند يجري استشارات تحضيرا لولايته الثانية بعد فوزه في الانتخابات التشريعية

أجرى رئيس الوزراء ​الهند​ي نارندرا مودي، استشارات مع حلفائه تحضيراً لولايته الثانية بعد فوزه الساحق في ​الانتخابات التشريعية​، الذي قضى مرة أخرى على آمال عائلة ​غاندي​ بالعودة إلى الحكم. وأمام مودي مهمات عديدة، منها معالجة النمو الاقتصادي الضعيف للبلاد وخفض معدل ​البطالة​، وإصلاح قطاع زراعي متضرر تعتمد عليه 70% من العائلات في الهند.

وحصل حزب مودي بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي على 303 مقاعد في مجلس النواب الذي يضمّ 542 مقعداً، مخالفاً التوقعات بتحقيقه غالبية أكبر من تلك التي حصل عليها قبل خمس سنوات.

أما حزب المعارضة الأساسي المؤتمر، الذي حكم الهند معظم سنوات ما بعد استقلالها، فقد حصد 52 مقعداً، متقدماً عن أدنى مستوى له حققه قبل خمس سنوات حين نال 44 مقعداً فقط.