انتهاء جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة العامة

انتهت في هذه الاثناء جلسة ​مجلس الوزراء​ المخصصة لمناقشة مشروع ​الموازنة​ العامة. وكشفت مصادر رئيس الحكومة سعد الحريري لقناة الـ"LBC" أن "الجلسة المقبلة ستعقد في بعبدا واذا كان لدى البعض طروحات أخرى فلتطرح في بعبدا".

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