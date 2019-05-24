وزير الخارجية البريطاني يعلن ترشحه لزعامة حزب المحافظين خلفا لماي

أعلن وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​، ترشحه لزعامة ​حزب المحافظين​ خلفا لرئيسة الوزراء المستقيلة ​تيريزا ماي​.

وكانت ماي أعلنت في وقت سابق اليوم استقالتها من منصبها في رئاسة ​الحكومة​ البريطانية ورئاسة حزب المحافظين، مشيرة الى انها "ستبقى في مهامها حتى 7 من شهر حزيران المقبل".

وأكدت أن "السباق على رئاسة حزب المحافظين سيبدأ الاسبوع المقبل وسيكون على خلفي ان يقدم تنازلات ويبحث عن التوافق في البرلمان بشأن اي اتفاق مع الاتحاد الاوروبي"، مشددة على "أنني كنت على صواب في موضوع بريكست".