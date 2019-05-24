رئيس وزراء أيرلندا: استقالة ماي تنذر بمرحلة خطرة جدا علينا

أعلن رئيس وزراء أيرلنداليو فارادكار أن "استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ تنذر بمرحلة خطرة جدا علينا".

وفي وقت سابق أعلنت ماي استقالتها من منصبها في رئاسة الحكومة البريطانية ورئاسة حزب المحافظين، مشيرة الى انها "ستبقى في مهامها حتى 7 حزيران".

واشارت ماي الى ان "السباق على رئاسة حزب المحافظين سيبدأ الاسبوع المقبل وسيكون على خلفي ان يقدم تنازلات ويبحث عن التوافق في البرلمان بشأن اي اتفاق مع الاتحاد الاوروبي"، مشددة على "أنني كنت على صواب في موضوع بريكست".