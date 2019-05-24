اعتصام للناجحين في مجلس الخدمة المدنية في رياض الصلح

اعتصم عدد من الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​ في ​ساحة رياض الصلح​ احتجاجاً على ما اعتبروه تعطيلا لسير الوظائف في الدولة، مُعتبرين انهم نجحوا فيها بكفاءة بعيدا من المحسوبيات.

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