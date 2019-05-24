الحريري استقبل السفير البريطاني في ​لبنان ​كريس رامبلنغ

أعلنت ​رئاسة مجلس الوزراء​ أن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، استقبل في السراي السفير البريطاني في ​لبنان ​​كريس رامبلينغ​، وعرض معه اخر التطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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