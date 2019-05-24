أكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​ في تصريح لها عقب جلسة ​مجلس الوزراء​ لبحث ​الموازنة​ أنه "هناك مواضيع انقلت الى مجلس الوزراء الذي سينعقد في ​بعبدا​، ولم يتهيأ لي أنه ستنتهي الامور بسلاسة، والتدبير الرقم 3 ​رئيس الجمهورية​ له رأي فيها".

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كانت هذه تفاصيل خبر شدياق: لا يبدو لي أن الأمور ستنتهي بسلاسة وهناك أمور رحلت إلى جلسة بعبدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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