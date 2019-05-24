الجراح: الموازنة انتهت وأقرينا كل الأرقام والمواد والجلسة المقبلة في بعبدا

أعلن وزير الإعلام ​جمال الجراح​، في تصريح بعد إنتهاء جلسة ​الموازنة​ أنه "​النقاش​ في الموازنة إنتهى، وإنتهينا من الأرقام والمواد الواردة في موازنة 2019، والجلسة المقبلة ستعقد في ​قصر بعبدا​ في موعد يحدد لاحقا، للإعلان عن الإنتهاء عن من مشروع الموازنة"، مبينا أن "هناك إقتراحات أمنت موارد وأخرى خفقضت الإنفاق، ونحن عملنا على زيادة الواردات وتخفيض النفقات".

وكشف الجراح "أننا خفضنا ​العجز​ سبعة ونصف في المئة"، مشيرا الى أن رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ قال في مستهل الجلسة "هناك كلام عن أن مشروع الموازنة لا يتضمة رؤية اقتصادية وهذا الكلام غير صحيح لأن الرؤية الإقتصادية موجودة في البيان الوزراي وبمؤتمر سيدر وخطة ماكنزي. والتصحيح المالي يحصل وقلنا أن هذا سيحصل على خمس سنوات"، ودعا الحريري الى "التركيز على انهاء العمل بالموازنة واحالتها ال ​مجلس النواب​. وليس صحيحا أن لا كلفة للتأخير، وإذا المطلوب أن نبقى غرقى فلا مانع ولكن نسبة العجز مهمة جدا والتخفيض من 11.5 الى 7.5 بالمئة".

ولفت الجراح الى أن الحريري في ختام الجلسة أبلغ الوزراء أنه سيغادر مطلع الأسبوع المقبل الى ​السعودية​ للمشاركة في القمتين العربية والإسلامية، مبينا أن "الحريري رفع الجلسة في الرابعة والنصف لارتباطه بموعد مهم ولهذا السبب لم يتحدث بعد الجلسة".