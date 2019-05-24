النشرة: توقيف سوداني في حاصبيا لدخوله الاراضي اللبنانية خلسة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "أوقفت دورية من ​مخابرات الجيش​ ​السوداني​ عبد الرحمن.م.م لدخوله الاراضي اللبنانية خلسة"، مشيراً الى أنه "قد تم تسليهمه الى ​الشرطة العسكرية​ في ثكنة ​مرجعيون​ للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".

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