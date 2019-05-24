عطالله: تمكّنا من الحصول على 40 مليار ليرة لصندوق المهجّرين

لفت وزير المهجّرين ​غسان عطالله​ في تصريح بعد انتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ الى أنه "بعد جهد جهيد، تمكّنا من الوصول الى بداية طريق تنفيذ خطة وزارة المهجّرين، فبعد أربعة جلسات متتالية لمجلس الوزراء طرحنا خلالها الملف، تمكّنا من الحصول على 40 مليار ليرة لصندوق المهجّرين الذي لم يكن أي مبلغ ملحوظاً له. من هنا سنبدأ، مع ضمانة قدَّمتها ​الحكومة​ لصرف باقي المبلغ ضمن مشروع قانون البرنامج الذي على أساسه ستُقسّم الأموال على ثلاث سنوات".

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