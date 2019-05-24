الاتحاد الأوروبي: استقالة ماي لا تغير شيئا في محادثات بريكست

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



بروكسل: أعلنت المفوضية الاوروبية الجمعة أن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "لا تغير شيئا" في موقف الدول ال27 الاعضاء بشأن الاتفاق المبرم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وقالت المتحدثة باسم رئيس المفوضية الاوروبية مينا اندريفا، "سنحترم رئيس الوزراء الجديد لكن ذلك لا يغير شيئا في الموقف الذي اعتمده المجلس الاوروبي حول اتفاق خروج" بريطانيا من الاتحاد.

وأضافت أن "رئيس المفوضية جان كلود يونكر علم باستقالة ماي ولم يبدِ أي سرور. لقد قدّر العمل معها وهو يحترمها ويعتبرها امرأة شجاعة".

Advertisements

وأعلنت ماي استقالتها من منصبها كرئيسة لحزب المحافظين وللحكومة في السابع من يونيو، معربة عن "أسفها الشديد لعدم تمكنها من تنفيذ بريكست".

وعلّق احد ابرز المرشحين لخلافة ماي، وزير الخارجية السابق بوريس جونسون على استقالتها قائلاً: إن "الأوان قد آن لإنجاز بريكست".

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن "الرئيس يونكر جاهز لنسج علاقات عمل مع رئيس الوزراء الجديد، أيا يكن، من دون أن يوقف محادثاته مع تيريزا ماي".

ورفض مجلس النواب البريطاني ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بشأن بريكست.