دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ترامب: رئيسة مجلس النواب «مضطربة ولا تفهم» أبعاد «يوسمكا»

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بأنها «لا تفهم» و«تبدو مضطربة»، و«يجب عليها أن تقر بأنها لا تفهمه»، في إشارة للجدل الدائر بين المؤسسات الأمريكية حاليًّا، حول اتفاقية «يوسمكا»، التي تعد بديلًا لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

وقال ترامب إن رئيسة مجلس النواب «لا تفهم اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا...»، وأنها «أبلغت الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر أنها تريد أسبوعين لتدرس الاتفاقية...»، مضيفًا: «بيلوسي لا تفهم مشروع القانون. يجب أن تكون على دراية كافية، وأن تدرس مشروع القانون.. إنها تبدو مضطربة.. يجب عليها أن تقر بأنها لا تفهمه...».

وردًا على تعليقات ترامب، قالت نانسي بيلوسي (في تغريدة على تويتر): «عندما يبدأ ‬‬العبقري المتزن جدا‬‬ التصرف بطريقة أكثر رئاسية، عندها، سأكون سعيدة بالعمل معه بشأن البنية التحتية والتجارة وقضايا أخرى...».

ويحث الجمهوريون في الكونجرس على التصديق على اتفاقية «يوسمكا»، التي تعد بديلًا لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) قبل أن يغادر المشرعون واشنطن في عطلتهم في أغسطس، فيما تتحكم الديمقراطية، بيلوسي، في موعد التصويت المبدئي، بحكم رئاستها للمجلس.

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ونشر نص الاتفاقية منذ أكتوبر 2018، لكن بعض المشرعين الديمقراطيين طالبوا ببنود إنفاذ أكثر قوة للمعايير الجديدة للعمالة والبيئة في يوسمكا، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا يمكن تحقيقه من خلال التشريع الخاص بتنفيذ الاتفاقية.

مدة دراسة التعديلات (أسبوعين) ستقلص الفترة المتبقية من العمل التشريعي قبل الإجازة المرتقبة (3 أغسطس) فيما قال ترامب: «أطن أن تلك فترة زمنية طويلة...».

وقال الجمهوريون في مجلس الشيوخ، في وقت سابق، إن المفاوضات مع بيلوسي بشأن إقرار اتفاقية التجارة تحقق تقدمًا، ويجري التعامل معها بـ«نوايا صادقة».

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، يجب أن توافق الهيئة التشريعية في كل من كندا والمكسيك على الاتفاقية التجارية الجديدة حتى يبدأ سريانها.