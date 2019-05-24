تيريزا ماي تستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أنها ستستقيل في 7 يونيو من رئاسة الحكومة تمهيداً لانتخاب رئيس وزراء جديد.
وقالت ماي في كلمة اليوم: "بذلت قصارى جهدي" لتحقيق نتائج استفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2016. وأضافت أنها ستبقى "نادمة" لأنها لم تتمكن من تنفيذ اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكسيت".
وتعرضت ماي لضغوط للاستقالة بعد اعتراض من أعضاء حزبها – المحافظين - على خطتها الأخيرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي- بريكست.
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