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ماي تعلن أنها ستستقيل في السابع من يونيو

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ماي تعلن أنها ستستقيل في السابع من يونيو دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ماي تعلن أنها ستستقيل في السابع من يونيو

لندن (رويترز) - أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيزيرا ماي يوم الجمعة أنها ستستقيل في السابع من يونيو حزيران، في خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ماي تعلن أنها ستستقيل في السابع من يونيو © Reuters ماي تعلن أنها ستستقيل في السابع من يونيو

وقالت ماي "أصبح من الواضح لي الآن أن مصلحة البلاد تقتضي وجود رئيس وزراء جديد ليقود هذه الجهود. لذا أعلن اليوم أنني سأستقيل من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة السابع من يونيو".ماي تعلن أنها ستستقيل في السابع من يونيو © Reuters ماي تعلن أنها ستستقيل في السابع من يونيو

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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