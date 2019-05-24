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لندن (رويترز) - أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيزيرا ماي يوم الجمعة أنها ستستقيل في السابع من يونيو حزيران، في خطوة تمثل تلبية لمطالب من داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه وتمهد الطريق أمام تولي زعيم جديد يحاول كسر الجمود الذي يكتنف عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. © Reuters ماي تعلن أنها ستستقيل في السابع من يونيو
وقالت ماي "أصبح من الواضح لي الآن أن مصلحة البلاد تقتضي وجود رئيس وزراء جديد ليقود هذه الجهود. لذا أعلن اليوم أنني سأستقيل من زعامة حزب المحافظين يوم الجمعة السابع من يونيو". © Reuters ماي تعلن أنها ستستقيل في السابع من يونيو
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
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