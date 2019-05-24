شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوان تستعين بـ4 منظمات خارجية لترويج الأكاذيب ضد مصر.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن تنظيم الإخوان الإرهابي في الخارج يسعى إلى ترويج الأكاذيب والشائعات والأخبار المفبركة عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى مصر بكل السبل الممكنة ومنها العلاقة مع عدد من المؤسسات والمراكز التي تحمل صفة العمل الحقوقي.

وأضاف الباحث الحقوقى، أن من بين أبرز المراكز الحقوقية الخارجية التى تعتمد عليها الإخوان فى تقنين ونشر أكاذيبها مركز الكرامة لصاحبها عبدالرحمن النعيمى القطرى الموجود على قوائم الإرهاب الدولى وأيضاً هيومان رايتس ووتش والتى أصبح ظاهرا للجميع عدم حيادها وعدم مهنيتها وانحيازها الدائم لما يروجه التنظيم الإرهابى حتى أصبح يطلق عليها إخوان رايتس ووتش.

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وتابع هيثم شرابى: توجد مؤسسة سلمى أشرف بنت القيادى الإخوانى أشرف عبد الغفار وهى تمثل دور الوسيط فى نشر البيانات والتقارير لهذه المراكز والمؤسسات، كما يوجد مركز انسانية فى اسطنبول الذى انشاه التنظيم بعد فض بؤرة رابعة، ويوجد تواصل مع منظمة العفو الدولية.