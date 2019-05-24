شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تشيد باتفاقية الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، التى أكد فيها أن توقيع اتفاقية الربط الكهربائى بين مصر وقبرص واليونان تتضمن تبادل قدرات كهربائية ب2000 ميجاوات، وأن الدراسات سوف تنتهي خلال عام يعقبها خطة الربط.

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وقال رئيس لجنة الطاقة فى بيان له اليوم، إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت واحدة من أهم الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها فى مجال توفير الطاقة والكهرباء ومشروعات الربط الكهربائي على المستوى العربى والإفريقي والدولى، مؤكدا أهمية هذه الاتفاقية التى تأتى في إطار الخطة الاستراتيجية للربط مع دول الجوار، خاصة أن مصر تتمتع بقدرات وخبرة فى قطاع الكهرباء عالية "ولدينا خطوط ربط مع الاْردن و ليبيا والسودان".

وأكد النائب طلعت السويدى، أن هناك العديد من الدول التى طلبت الاستفادة من الخبرة والتجربة المصرية فى مجال توفير الطاقة الكهربائية، معتبرا ذلك الأمر بمثابة وسام شرف على صدور جميع القيادات وكبار المهندسين والفنيين والعاملين على مستوى وزارة الكهرباء المصرية الذين يستحقون تحية قلبية من الشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية بعد انتهاء عصر الظلام الدامس الذى شهدته الدولة المصرية لمدة عام من حكم الفاشية الدينية.