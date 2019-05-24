شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الصحفيين العرب": طلبات من 4 دول لاستضافة المؤتمر العام القادم للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، بخلق حالة من التعاون بين مواقع نقابات الصحفيين العربية وموقع اتحاد الصحفيين العرب، قائلًا: "شكلنا منذ فترة الستينيات لجان عديدة لتطوير الهيكل الأساسى للاتحاد لم تسفر عن شىء، ولذلك تمت الموافقة اليوم على تشكيل عدد من اللجان تضم خبراء الاتحاد والنقابات العربية للإسراع فى الوصول لهذا المطلب الملح".

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وأضاف اللامى خلال كلمه له باجتماع الأمانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، أن هناك طلبات قدمت من النقابات المصرية والعمانية والمغربية واللبنانية لاستقبال فعاليات المؤتمر العام القادم للاتحاد.

وشدد مؤيد اللامى على ضرورة إلزام النقابات والاتحادات الصحفية العربية على عقد انتخاباتها بشفافية ضمن التوقيتات المنصوص عليها بالنظام الأساسى للاتحاد المزمع تطويره من خلال اللجان التى شكلت وتمت الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع، داعيا ضياء رشوان نقيب الصحفيين لإقرار برتوكول مع وزارة السياحة المصرية بتخفيض 50 % على حاملى هوية اتحاد الصحفيين بكل المرافق السياحية وكذلك فى كافة وسائل التنقل الداخلية بالقاهرة.