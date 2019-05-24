شكرا لقرائتكم خبر عن حديث نبوى وقاعدة شرعية يستخدمهما الإخوان لاستباحة الفبركة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "الفبركة والكذب والتضليل منهج جماعة الإخوان الإرهابية" ليس الفترة الحالية، بل منذ تأسيس حسن البنا لتنظيم الإرهابى، والجماعة تستخدم حديث نبوى وقاعدة شرعية لاستباحة الفبركة ضد المصريين.

المستشار عماد أبو هاشم القاض المنشق عن الإخوان والمقيم بتركيا، رصد حديث نبوى وقاعدة شرعية أصولية تبرر بها الإخوان فبركتها وكذبها ضد الدولة المصرية، إذ يفسر الإخوان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديثه النبوى "الحرب خدعة" بأنه يحلل لهم استخدام الأسباليب المشبوهة ضد مصر، بينما القاعدة الشرعية التى تقول " " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " ذريعة للإخوان لاستخدام الفبركة.

وقال "أبو هاشم": "الإخوان يستحلون كل شىء في سبيل تحقيق أهدافهم والوصول إلى غاياتهم متذرعين بتأويلٍ خاطئٍ للقاعدة الأصولية التي تقول إنه "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، حيث أوجبوا على أنفسهم ما لا يُناط به سوى الحاكم دون غيره واستباحوا الحرمات بل وجعلوها ترتقى إلى منزلة الواجب في اللزوم، زاعمين أن الواجب الذى انتزعوه من الحاكم وفرضوه على أنفسهم لا يتم إلا بإتيان تلك المحرمات".

وأضاف : "أن الخداع صفةٌ لا تنفك عن الإخوانىِّ حيث إن الإخوان يؤولون قول النبىِّ صلى الله عليه وسلم " الحرب خدعة " تأويلًا خاطئًا بحيث يجعلونه يتسع ليشمل كل أنواع النزاعات والصراعات الإنسانية ، حتى المنافسة السياسية أو الانتخابية فإنهم يطلقون عليها اسمًا من أسماء الحرب مثل "معركة الصناديق " مثلًا و يعتبرونها حربًا تستدعى المراوغة و الخداع.