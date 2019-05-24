شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان العميرى يطالب بتخصيص فصلين للطلاب بمدرسة التمريض بمرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سليمان فضل العميرى، بطلب لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على تخصيص فصلين تمريض "طلاب" بالمدرسة الفنية للتمريض للطالبات بمرسى مطروح.

وأوضح العميرى، أن هذا الأمر طلب الكثير من المواطنين بالمحافظة، خاصة وأن المدرسة قائمة بالفعل، وهناك معاناة للطلاب راغبى الالتحاق بمدرسة التمريض، لافتا إلى أن منظومة الصحة تشهد اهتماما كبيرا فى الفترة الأخيرة والهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير الطاقة البشرية لسد العجز فى بعض المستشفيات، وهذا الأمر سيساهم بشكل كبير فى سد العجز وفى نفس الوقت يخفف على الطلاب مشقة التنقل بين المحافظات المختلفة من أجل الالتحاق بمدرسة التمريض، فى حين أن بعض هذه المدارس يقتصر القبول على الحاصلين على الشهادة الإعدادية من نفس المحافظة.

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وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المحافظة فى حاجة ماسة لمدرسة تمريض طلاب، وأن فتح فصلين ملحقين بمدرسة الفتيات القائمة حاليا يعد خطوة أولى للتخفيف عن كاهل الطلاب وعدم ضياع الفرصة عليهم فى الالتحاق بالمدرسة هذا العام، لحين الموافقة على بناء مدرسة مستقلة للطلاب.