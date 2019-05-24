شكرا لقرائتكم خبر عن الجماعة المفضوحة.. الإخوان تستعين بصور من 2011 وتزعم أنها لطلاب أولى ثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما بعد يوم تتكشف الحقائق وتظهر أكاذيب الإخوان، ويتصاعد مؤشر الكذب والفبركة لدى الجماعة الإرهابية، فنحن اليوم أمام فضيحة جديد بالصور لتنظيم الإخوان، إذ لجأت قيادات الجماعة لاستغلال ما جرى فى امتحانات طلاب أولى ثانوى، حيث نشرت صفحات عبر مواقع السوشيال ميديا ومواقع تابعة للإخوان صورا قديمة على أساس أنها جديدة وتظهر أن رجال الأمن يعتدون بالضرب على الطلاب، وهو ما تبين كذبه.

الصور التى استعانت بها الجماعة الإرهابية يعود تاريخها لأعوام 2011 و2014، ولم تتوقف الجماعة الإرهابية عند إعادة نشر الصور القديمة بشكل منتظم وممنهج، بل أرسلتها لجماعة منظمات حقوقية موالية لها، لتبدأ هذه المنظمات فى اصدار تقارير تنقد الدولة المصرية بعلة هذه الصور الزائفة.

لم يكن الكذب والاستعانة بنشر صور قديمة على أنها أحداث جديدة عادة جديدة عند الإخوان، بل قديمة جدا، ولعلك تذكر فى هذا عندما عرضت صفحات إخوانية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صوراً لأطفال سوريين سقطوا ضحايا لأعمال العنف، على أنهم أطفال مصريون قتلوا في أحداث الحرس الجمهوري وذلك للتحريض مؤسسات الدولة المصرية من قبل الكتائب الإلكترونية لجماعات الإخوان، وظهر الأطفال مرتدين ملابس شتوية وكان وقتها فصل الصيف فى مصر.



الصور المفبركة



المفبركة



بوست مصنوع تم نشره على مستوى واسع

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جمال عيد يشير صورة قديمة وينبهه متابعوه دون جدوى



صورة مفبركة من 2014



صورة من 2010 وجدت طريقها الى النشطاء والمفبركون عبر صفقحات ولجان الاخوان



صورة من 2010



صورة من 2014 يتم ترويجها مع صور قديمة