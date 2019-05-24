شكرا لقرائتكم خبر عن أمين سر "خطة البرلمان" يطالب بترشيد الاستهلاك فى تنفيذ المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، بترشيد الاستهلاك فى تنفيذ كافة المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، وفقا للاعتمادات المالية المخصصة فى الموزانة العامة.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من المشروعات القومية المتوقفة فى العديد من المجالات المختلفة أغلبها فى الصرف الصحى وبعضها متوقف منذ أكثر من 10 سنوات، وهذا الأمر يتطلب عدم البدء فى تنفيذ مشروع جديد قبل الانتهاء من المشروعات القائمة ودخولها الخدمة.

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وطالب الفقى، بعمل حصر شامل لكافة المشروعات المتوقفة على مستوى الجمهورية، ونسبة الأعمال، والمبالغ المطلوبة للانتهاء منها، والاعتمادات المالية المخصصة فى الموزانة العامة، ومن ثم يتم عمل جدل لتوجيه هذه الاعتمادات للمشروعات ذات الأهمية وفقا لاحتياجات المواطنين وعدم إهدار هذه الاعتمادات على أكثر من مشروع وتكون النتيجة النهائية عدم إنجاز أيا منها، مشددا على توجيه المبالغ المالية للمشروعات ذات الأهمية حتى وإن كان واحدا ولكن شريطة أن يتم الانتهاء منه ودخوله الخدمة.