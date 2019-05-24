شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية: الإخوان خصصت ميزانية ضخمة لعرقلة اعتبارها "إرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أنه حال اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية قرارا باعتبار الإخوان منظمة إرهابية سيكون له تبعات عديدة وضخمة على مستوى العالم، حيث سيزيد هذا من تشتتهم وعزلتهم.

وقال الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إن جماعة الإخوان تلجأ لكافة الطرق لمحاولة عرقلة مساعى الرئيس الأمريكى لاعتبار الإخوان منظمة إرهابية على رأسها اللجوء لمنظمات حقوقية دولية ولمحاميين دوليين.

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ولفت الدكتور جمال المنشاوى، إلى أن الإخوان خصصت ميزانية ضخمة للإنفاق على الحملة الدولية التى ستدشنها لمواجهة مساعى تصنيفها جماعة إرهابية فى واشنطن، خاصة أن التنظيم الدولى لديه التمويل الكافى للإنفاق على مثل تلك الحملات.