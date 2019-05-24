رئيسة وزراء اسكتلندا: رحيل ماي لن يحل فوضى البريكست

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (أ ش أ):

قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستارجون اليوم الجمعة أن قرار رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الاستقالة لن يحل فوضى التي تحيط بقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ودعت إلى إجراء انتخابات عامة.

وأشادت ستارجون في تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بماي وجهودها بالرغم من الخلاف في وجهات النظر بينهما بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، حسبما أوردت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية على موقعها الإلكتروني.

وكتبت "أمنياتي الطيبة لتيريزا ماي، كانت بيننا خلافات عميقة - ليس أقلها ما يتعلق بتعاملها مع البريكست وتجاهلها مصالح اسكتلندا. ومع ذلك، القيادة أمر صعب- خاصة في هذه الأوقات- وتستحق الشكر على ما قدمته".

وتابعت "رحيلها لن يحل فوضى البريكست التي خلقها المحافظون، ولن يقوم بذلك سوى إعادة الأمر إلى الشعب، ونظرا للظروف الراهنة، فإنه من الخطأ العميق تعيين عضو محافظ على رأس الحكومة البريطانية دون إجراء انتخابات عامة".

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