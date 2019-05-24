ارتفاع حصيلة مصابي انفجار مسجد بمدينة كويتا الباكستانية إلى 28 قتيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - إسلام آباد - (أ ش أ):
أعلن مسؤولون في باكستان اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة مصابي انفجار وقع في مسجد بمدينة "كويتا" عاصمة إقليم بلوشستان المضطرب إلى 28 شخصا، فضلا عن مقتل شخصين، بينهما إمام المسجد.
ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية عن سليم أبرو مسئول بالمستشفى المدني الرئيسي بمدينة كويتا قوله إن 28 شخصا أصيبوا جراء الانفجار. فيما أوضح نائب مفتش الشرطة عبد الرزاق تشيما أن الانفجار وقع في مسجد بحي "بشتون آباد" بمدينة كويتا أثناء صلاة الجمعة، مضيفا أنه تم تفجير القنبلة عن بعد وجرى إرسال فرقة لتفكيك القنابل إلى موقع الانفجار للتحقيق في الهجوم.
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار، إلا أنه على ما يبدو أن إمام المسجد كان الهدف من وراء هذا الهجوم.
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