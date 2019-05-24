صور/ ليبيا : سقوط صواريخ على فندقٍ في العاصمة طرابلس

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وكالات - أصابت صواريخ فندقا فاخرا في العاصمة الليبية طرابلس في وقت مبكر اليوم، الجمعة 24 ماي 2019، في هجوم ألقت الحكومة المعترف بها دوليا مسؤوليته على قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي تحاول السيطرة على المدينة.
ونشرت وزارة الداخلية صورا لغرفة لحقت بها أضرار في فندق ريكسوس حيث يجتمع مشرعون يعارضون الهجوم الذي يشنه جنود موالون للقائد العسكري خليفة حفتر.
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