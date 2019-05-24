أعلنت قوات البحرية الليبية، إنقاذ 290 مهاجرًا غير شرعي غربي ليبيا، في ثلاث عمليات منفصلة.

وذكر بيان لمكتب الإعلام والثقافة البحرية، أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم الجمعة، أن دورية لحرس السواحل تابعة لقطاع طرابلس تلقت بلاغًا بتعرض قارب شمال منطقة "القره بوللي" يُقل مهاجرين للغرق.

وأضاف أنه تم إنقاذ من كانوا على

متن القارب المحطم، وعددهم 87 مهاجرًا من عدة دول ومن ضمنهم 6 نساء وطفل، وتم نقلهم جميعًا لنقطة الإنزال التابعة لحرس السواحل بقاعدة طرابلس البحرية، حيث جرى تقديم ما يلزم من مساعدات إنسانية وصحية.كما تلقت دورية استطلاع تابعة لقطاعحرس السواحل الأوسط (الزورق صبراتة) بلاغًا قبالة مدينة "زليتن" حول وجود قاربين بحاجة للإغاثة، وعلى متنهما مهاجرون من جنسيات مختلفة.وأكد مكتب الإعلام والثقافة البحرية، إنقاذ 203 مهاجرين، بينهم امرأة، هم كل ركاب القاربين، خلال عمليتي إنقاذ منفصلتين.وتم نقل المهاجرين لنقطة إنزال حرس السواحل بمدينة الخمس شرق طرابلس، حيث جرى تقديم المساعدات الصحية والإنسانية، وتسليمهم لمركز إيواء سوق الخميس التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.