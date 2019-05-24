حذر عدد من كبار ضباط الجيش الإسرائيلي السابقين من الدخول في حرب ثالثة ضد حزب الله اللبناني، معتبرين أن قدرات الجيش البرية مشكوك فيها، على رغم تحسن استعداده الجوي، واتساع بنك أهدافه، وفق ما نقلت قناة "روسيا اليوم".
كشفت القناة العبرية الـ13 أن الجيش الإسرائيلييقوم بكل الاستعدادات اللازمة للدخول في مواجهة مرجحة على الجبهة الشمالية مع حزب الله، وأنه حدد بالفعل بنك الأهداف المعادية في الجنوب اللبناني.
نقلت القناة عن قائد قاعدة سلاح الجو في رمات قوله، إن سلاح الجو
وقال: قمنا بتطوير قدرات الهجوم التي يمكن أن تجلب المزيد من القوة النارية والمزيد من القنابل في أي وقت من الأوقات إلى أراضي العدو، "لقد زادت الفعالية التشغيلية بشكل كبير منذ الحرب الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر قناة إسرائيلية: تل أبيب تخطط لشن حرب جديدة على لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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