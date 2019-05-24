قال المتحدث باسم منظمة (يونيسيف)، كريستوف بوليراك، اليوم الجمعة إن مليوني طفل أفغانى ممن هم دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، مشيرًا إلى أن ما يصل إلى 600 ألف طفل منهم يعانون حاليا من سوء التغذية الحاد الوخيم والذى يعد أخطر أشكال سوء التغذية لدى الأطفال.
وأضاف المتحدث - فى مؤتمر صحفى بالعاصمة السويسرية جنيف أن أفغانستان تعد واحدة من البلدان التى بها أكبر عدد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم، إلى جانب اليمن وجنوب السودان،
وحذر من أن الطفل المصاب بسوء التغذية الحاد يكون أكثر عرضة للوفاة بأكثر من 11 مرة مقارنة مع أقرانه الأصحاء، خاصة وأن سوء التغذية الحاد يقلل من
وأضاف بوليراك أن المناطق المتأثرة بالجفاف فى البلاد شهدت زيادة بنسبة 25% في نسبة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، كما تبين آخر الدراسات الاستقصائية للتغذية فى جميع أنحاء أفغانستان أن 22 من أصل 34 مقاطعة تتجاوز حاليا عتبة الطوارئ لسوء التغذية الحاد، مشيرا إلى أن برنامج اليونيسيف للتغذية فى أفغانستان للعام 2019 لم يتم تمويله سوى بنسبة 50% حتى الآن، أى 13 مليون دولار من أصل 26 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر "اليونيسيف": مليونا طفل أفغانى يعانون من سوء التغذية الحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.