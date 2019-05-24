الحر وإجراءات الاحتلال يمنعان آلاف الفلسطينيين من الصلاة في الأقصى

منع الحر الشديد والإجراءات الأمنية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي عشرات آلاف الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس.

وصلى نحو مئة ألف شخص فقط، اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى.

وقالت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأوقاف الإسلامية بالقدس "صلى حوالى مئة ألف مصل في رحاب المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك".

واستعانت دائرة الأوقاف بجرارات صغيرة لرش الماء على المصلين في الباحات بسب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني "عالجت طواقمنا 24 حالة ما بين إغماء وضربات شمس وإصابات أخرى، ونقلت ثلاث حالات إلى المستشفيات".

اقرأ أيضاً... 200 ألف يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى

Advertisements

وعزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته منذ ساعات الصباح الأولى في القدس وأزقة البلدة القديمة التي أغلق محيطها وأبعدت السيارات والحافلات منها باستثناء تلك التي تقل الوافدين للصلاة عبر المعابر العسكرية.

وأغلق الجيش الطرق المؤدية إلى محيط مدينة القدس حتى السادسة مساءً.

يقع المسجد الأقصى المبارك في البلدة القديمة في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967 وضمتها منذ ذلك الحين في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وسمح الجيش الإسرائيلي للرجال فوق سن الأربعين والأطفال دون الثانية عشرة من الضفة الغربية بدخول القدس أيام الجمعة في شهر رمضان، في حين لا توجد قيود على أعمار النساء.

وتعترف إسرائيل بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.