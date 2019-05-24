اليابان تشدد إجراءات الأمن في طوكيو قبل يوم من زيارة ترامب

عززت العاصمة اليابانية طوكيو الإجراءات الأمنية، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من المقرر أن يصل ترامب غداً السبت في زيارة تستغرق أربعة أيام ترافقه خلالها زوجته ميلانيا. ومن المتوقع أن يلعب الجولف مع رئيس الوزراء شينزو آبي ويشاهد دورة في رياضة السومو بالإضافة إلى إجراء محادثات حول قضايا تتراوح بين التجارة وكوريا الشمالية.

وسيكون ترامب أيضاً أول قائد أجنبي يجتمع بالإمبراطور والإمبراطورة الجديدين بعد تنصيبهما مطلع الشهر الجاري.

وقالت إدارة شرطة العاصمة إنها تنشر ما مجموعه 25 ألف فرد استعداداً للزيارة.

ووصل مستشار الأمن القومي جون بولتون قبل ترامب والتقى مع آبي، اليوم الجمعة.