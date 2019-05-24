عززت العاصمة اليابانية طوكيو الإجراءات الأمنية، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
من المقرر أن يصل ترامب غداً السبت في زيارة تستغرق أربعة أيام ترافقه خلالها زوجته ميلانيا. ومن المتوقع أن يلعب الجولف مع رئيس الوزراء شينزو آبي ويشاهد دورة في رياضة السومو بالإضافة إلى إجراء محادثات حول قضايا تتراوح بين التجارة وكوريا الشمالية.
وسيكون ترامب أيضاً أول قائد أجنبي يجتمع بالإمبراطور والإمبراطورة الجديدين بعد تنصيبهما مطلع الشهر الجاري.
وقالت إدارة شرطة العاصمة إنها تنشر ما مجموعه 25 ألف فرد استعداداً للزيارة.
ووصل مستشار الأمن القومي جون بولتون قبل ترامب والتقى مع آبي، اليوم الجمعة.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تشدد إجراءات الأمن في طوكيو قبل يوم من زيارة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.