الاتحاد الأوروبي: استقالة ماي لا تغير شيئاً في محادثات بريكست

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة أن استقالة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي "لا تغير شيئاً" في موقف الدول ال27 الأعضاء بشأن الاتفاق المبرم حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقالت المتحدثة باسم رئيس المفوضية الأوروبية مينا اندريفا "سنحترم رئيس الوزراء الجديد لكن ذلك لا يغير شيئاً في الموقف الذي اعتمده المجلس الأوروبي حول اتفاق خروج" بريطانيا من الاتحاد.
وأضافت أن "رئيس المفوضية جان كلود يونكر علم باستقالة ماي ولم يبدِ أي سرور. لقد قدّر العمل معها وهو يحترمها ويعتبرها امرأة شجاعة".
وأعلنت ماي استقالتها من منصبها كرئيسة لحزب المحافظين وللحكومة في السابع من يونيو المقبل، معربة عن "أسفها الشديد لعدم تمكنها من تنفيذ بريكست".
وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن "الرئيس يونكر جاهز لنسج علاقات عمل مع رئيس الوزراء الجديد، أياً يكن، بدون أن يوقف محادثاته مع تيريزا ماي".
ورفض مجلس النواب البريطاني ثلاث مرات الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بشأن بريكست.
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