رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعلن موعد استقالتها

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم الجمعة، أنها ستستقيل من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في السابع من يونيو، وأنها أبلغت الملكة إليزابيث بذلك، وأضافت أنها ستواصل مهامها كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة.
واستقالت ماي بعدما فشلت في إقناع النواب بتأييد الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست.
وقالت ماي في تصريحات أدلت بها خارج مقر إقامتها في داونينغ ستريت إن "عدم قدرتي على إتمام بريكست أمر مؤسف للغاية بالنسبة لي وسيكون كذلك على الدوام".
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وتطلق استقالة تيريزا ماي شارة بدء المنافسة على زعامة الحزب في فترة ستبقى ماي خلالها رئيسة وزراء لتصريف الأعمال.
وقالت ماي "سأستقيل من منصبي كزعيمة حزب المحافظين والاتحاديين يوم الجمعة الموافق 7 يونيو"، مضيفة: "من المفترض أن تبدأ عملية انتخاب قيادة جديدة في الأسبوع التالي" إذ يتوقع أن تستمر لعدة أسابيع.
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