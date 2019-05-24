كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محللون: تركيا وقطر يفقدان النفوذ الإقليمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محللون، إن تركيا وقطر تخاطران بفقدان التأثير الجيوسياسي بسبب الاضطرابات في ليبيا والسودان.

وشهدت الدوحة، الحليف القديم للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، بصمت التطورات التي تتكشف في الخرطوم بعد الإطاحة بالرئيس المخضرم في 11 أبريل.

وقالت وكالة "فرانس 24" أن البشير، الذي وصل إلى السلطة في انقلاب مدعوم من الإسلاميين عام 1989، كان قادرًا منذ فترة طويلة على الاعتماد على المساعدات الأجنبية من قطر الغنية بالنفط، والتي - إلى جانب تركيا - تدعم الجماعات الإرهابية، وبشكل أساسي جماعة الإخوان المسلمين.

وقال "أندرياس كريج"، الأستاذ في جامعة "كينجز كوليدج" في لندن لوكالة "فرانس برس": "لقد فقدت الدوحة نفوذها في السودان وسط الثورة".

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وأكد "كريج" أن "عبد الفتاح البرهان"، رئيس المجلس العسكري الجديد في السودان، "تربطه علاقات قوية بأبو ظبي أكثر من الدوحة".

وعبر وسطاء القوة الإقليميون الرئيسيون في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن دعمهم للمجلس الانتقالي، بينما يواصلون عزل قطر بسبب دعمها "للإرهابيين" والسعي لإقامة علاقات أوثق مع إيران.

وقال كريج إن نفوذ الدوحة في كلا البلدين سمح لها "بالانفتاح الدبلوماسي" ومحاولة مواجهة العزلة التي فرضها حلفاؤها السابقون.

لكن كريج أوضح أن مشاركة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في ليبيا والسودان قد "قلص في الواقع نفوذ قطر وزاد من عزلتها".