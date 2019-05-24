كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهرات في العاصمة الجزائرية والأمن يعتقل العشرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتقلت الشرطة الجزائرية الجمعة عشرات الأشخاص قرب ساحة البريد المركزي حيث تلتقي التظاهرات الاسبوعية ضد النظام منذ 22 فبراير (شباط)، بحسب ما أفاد شهود وصحافيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

بيد أن ذلك لم يمنع مئات المحتجين من التجمع قرب المبنى الذي أبقتهم بمنأى منه سيارات للشرطة اصطفت عنده، إضافة إلى طوق أمني مشدد.

وردد المحتجون شعارات ضد الجنرالات وقائد أركان الجيش اللواء أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد.

وقال مهنى عبد السلام أحد المحتجين وهو استاذ في جامعة باب الزوار بالعاصمة "لاحظت أن الشرطة تعتقل بشكل منهجي كل من يحمل لافتة" ولكن "لن نتوقف" عن التظاهر.

وأفاد موقع "كل شيء عن الجزائر" الاخباري أن "الشرطة نفذت اعتقالات مكثفة بين المتظاهرين" ملاحظاً حضوراً مهماً للشرطيات، للمرة الأولى منذ بداية التظاهرات.

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وكتب القيادي في حزب العمال الاشتراكي سمير العربي عبر فيس بوك أنه "برفقة عشرين من المواطنين في عربة المساجين" وأرفق التدوينة بصورة.

من جهته تحدث نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان سعيد صالحي، في تغريدة عن "دوريات تجوب المدينة وتوقف كل من يشتبه بسعيه للانضمام للتظاهرة. يبدو أن (السلطات) تريد منع المسيرة".

وندد الصحافي حمدي باعلاء في تغريدة بـ"مدينة محاصرة من النظام الذي يأمل نهاية التظاهرات".

وللأسبوع الرابع عشر على التوالي، يتظاهر الجزائريون للمطالبة برحيل وجوه النظام القديم وذلك بعد دفعهم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.

كما يطالب المحتجون بعدم اجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو (تموز)، معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.