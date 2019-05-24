كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سي إن إن: "تيريزا ماي" كانت اسوأ رئيسة وزراء لبريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "سي إن إن" الأمريكية، أنه بعد ثلاث سنوات من تكليف الناخبين في المملكة المتحدة حكومتهم بإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أخفقت تيريزا ماي في القيام بذلك.

وقالت "ماي" في بيان عاطفي على خطوات من" داونينج ستريت: "لقد بذلت قصارى جهدي، لكن كما اعترفت، لم يكن هذا كافيا"ً.

وكتبت الوكالة: "تحت قيادة ماي، تحول حزب المحافظين من الحزب الطبيعي للحكومة إلى سيارة مهرج لا تعلم شيئا عن السياسة، وأصبح الأسوأ من كونه غير قادر على الحكم".

وأضافت: "أدى سوء تصرف حزب المحافظين في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى الإذلال العلني لأقدم وأنجح منظمة سياسية في المملكة المتحدة، مما تسبب في جعله يعانى من خسائر انتخابية".

وأكدت الوكالة: "سيتم تعريف إرث ماي بالفشل والإهانات العامة وسوء التقدير السياسي المأساوي، بعض ذلك كان خارج يديها، وكان بعضها نتيجة نصيحة سيئة من أولئك الذين اختارت أن تحيط بهم، وكان البعض بسبب الأزمة السياسية غير المسبوقة التي سيطرت وقتها على بريطانيا، ولكن الكثير منه كان خطأها، كان للعديد من قراراتها تأثير سلبي مباشر على قدرتها على القيادة".