كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب المحافظين يعلن موعد اختيار خليفة تيريزا ماي لرئاسة الوزراء البريطانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب المحافظين البريطاني الحاكم، اليوم الجمعة، إنه من المتوقع أن يتم اختيار خليفة تيريزا ماي كزعيم للحزب ورئيس للوزراء قبل العطلة الصيفية للبرلمان المقررة في 20 يوليو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان للحزب القول: "إن الترشيحات بين أعضاء البرلمان ستنتهي في الأسبوع الذي يبدأ في 10 يونيو، قبل أن يختار أعضاء الحزب بين أفضل المرشحين، في الوقت المناسب للإعلان عن النتيجة قبل إجازة البرلمان الصيفية".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن استقالتها من منصبها كزعيمة لحزب المحافظين في بريطانيا.

Advertisements

وقالت ماي بهذا الصدد: "أعلن اليوم استقالتي من حزب المحافظين إلى حين إيجاد بديل".

وأضافت قائلة: "من المؤسف أنني لم أستطع إكمال مرحلة البريكسيت وإتمام نتائج الاستطلاع. ومن يحل محلي عليه أن يبحث عن حل في البرلمان. وذلك يتحقق باتفاق جميع أطراف النقاش على الحل".

وتابعت: "الأسبوع المقبل يبدأ السباق لاختيار حزب المحافظين الجديد، وأن سأستقيل من منصبي في السابع من يونيو المقبل، وأبلغت الملكة إليزابيث بهذا القرار وسأواصل مهامي كرئيسة للوزراء إلى حين اختيار زعامة جديدة".