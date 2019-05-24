انقلبت سيارته في إحدى المنعرجات بضواحي شفشاون….مصرع سائق وإصابة 4 ركاب آخرين

تستمر حرب الطرقات في حصد مزيد من الأرواح في مدن الشمال، حيث لقي شخص مصرعه أمس الخميس بضواحي شفشاون، وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، إثر انقلاب سيارتهم في إحدى المنعرجات بالقرب من منطقة باب برد.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن سائق سيارة رباعية الدفع فقد التحكم في سيارته عند أحد المنعرجات، ما أدى إلى انحرافه عن الطريق وانقلاب سيارته في منحدر خطير، أدى إلى مصرعه على الفور.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن شهود عيان رجحوا الحادثة إلى السرعة المفرطة التي كان السائق يقود بها.

وحلت مصالح الدرك في عين مكان الحادث وفتحت تحقيقا في الموضوع، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى شفشاون والسائق إلى مستودع الأموات بذات المستشفى.