ما سبب ترك دافينشي لمئات اللوحات غير المكتملة؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يخمّن علماء استنادًا على مجموعة من أعمال عبقري عصر النهضة ليوناردو دافنشي غير المكتملة، أنه ربما عانى نوعا من اضطرابات قصور الانتباه، التي باتت مألوفة في العصر الحديث.

وعبّر عن ذلك أستاذ الطب النفسي، ماركو كاتاني، الذي يعتقد أن متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه تفسر تأجيل دافنشي المزمن لاستكمال أعماله وقدراته الإبداعية، سواء في مجال الفنون أو العلوم.

وأضاف كاتاني، الذي يعمل أستاذًا في "كينغز كوليدج" في لندن، في بحث نشر يوم الجمعة "أنا واثق أن متلازمة فرط الحركة وقصور الانتباه هي الفرضية الأكثر إقناعا والأجدر بالتصديق من الناحية العلمية، لتفسير الصعوبة التي كان يجدها ليوناردو في إكمال أعماله".

وتابع أنه حتى لوحة الموناليزا، أشهر أعمال الرسام الإيطالي، غير مكتملة.

ويذكر أن اضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه "ADHD" معروف بين الأطفال، لكن يتزايد الآن تشخيص إصابة بالغين به ومنهم أشخاص ينعمون بحياة مهنية ناجحة. ومن أعراض الاضطراب عدم القدرة على استكمال المهام، وشرود الذهن والنشاط العقلي المفرط والحركة البدنية الزائدة.

ونشر كاتاني فرضيته في دورية "برين"، وقال إن سجلات تاريخية تظهر أن الصعوبة التي واجهها دافنشي في إتمام المهام لازمته منذ الطفولة.

وأضاف أن روايات كاتبي السير الذاتية وشخصيات عاصرته، تظهر أنه لم يكن يستقر في مكان قط، وأنه كان يتنقل عادة من مهمة إلى أخرى. وعلى غرار كثيرين ممن يعانون متلازمة فرط الحركة وقلة الانتباه، لم يكن دافنشي يحصل إلا على أقل القليل من النوم وكثيرا ما كان يعمل ليل نهار بلا توقف.

وتابع كاتاني المتخصص في هذا النوع من الاضطرابات، وفي تشريح المخ، وعلوم عصر النهضة، إن تحليله وجد أن دافنشي كان يمضي "وقتا طويلا جدا في التخطيط للمشاريع" لكنه كان يفتقر للمثابرة.

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وأضاف أن "اضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه يمكن أن يفسر جوانب من مزاجية ليوناردو وعبقريته الزئبقية الغريبة".

وتابع أن روايات تاريخية تظهر أيضا أنه كان أعسر، وربما كانت لديه سمتان أخريان تميزان من يعانون اضطراب قلة الانتباه وهما عسر القراءة وتركز اللغة في الفص الأيمن من الدماغ.

وعبر كاتاني عن أسفه بسبب المفاهيم المغلوطة عن أن المصابين بمتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه هم في العموم أطفال لديهم نزعات تخريبية، وأصحاب مستوى ذكاء منخفض وأن "مصيرهم حياة مليئة بالمشاكل".

وتأمل أن يسهم تحليله لحالة دافنشي في مكافحة وصم المصابين بهذه المتلازمة ومساعدتهم.

واختتم قائلا إن "ليوناردو اعتبر نفسه شخصا فشل في الحياة، وهو أمر غير معقول". وأضاف "أتمنى أن يبين (هذا النموذج) أن اضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه لا يرتبط بانخفاض مستوى الذكاء أو عدم القدرة على الإبداع، وإنما صعوبة استغلال الملكات الطبيعية".