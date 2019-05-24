انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل مدير أمن ميناء عدن برصاص قناص والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 03:50 مساءً - قُتل مدير أمن ميناء عدن العقيد شلال الشوبحي، اليوم الجمعة، برصاص قناص خلال مواجهات عسكرية مع الحوثيين بمحافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر مصدر عسكري لوكالة "الأناضول"، أن الشوبحي قتل وهو يخوض المعارك مع قوات الجيش الوطني غربي مدينة قعطبة شمالي الضالع.

وأضاف أن الشوبحي أحد القيادات الأمنية الكبيرة في شرطة المدينة، قتل برصاص قناص، أثناء عملية تمشيط القوات الحكومية لمنطقة حجر غربي مدينة قعطبة.

وقال: إنه "كان لا يزال يقضي شهر العسل بعد عقد قرانه مؤخراً، إلا أنه خرج ملبياً نداء الواجب دفاعاً عن الوطن"، على حد تعبيره.

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وقبل أسبوع أعلن الجيش اليمني تحرير مدينة قعطبة من قبضة الحوثيين، وبعدها عدد من المناطق والقرى القريبة منها.

الجدير ذكره أن ميناء عدن توقف كلياً 4 أشهر، إبان المواجهات التي شهدتها المحافظة بين القوات الحكومية من جهة والحوثيين من جهة أخرى.

ويشهد اليمن، منذ قرابة 4 سنوات، حرباً بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف السعودي-الإماراتي، ومليشيا "الحوثي" المتهمة بتلقي دعم من إيران.