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انت الان تتابع تفاصيل خبر أفغانستان.. قتيلان أحدهما عالم دين بارز بتفجير داخل مسجد والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الجمعة 24 مايو 2019 03:50 مساءً - ارتفعت حصيلة الهجوم على مسجد "التقوى" بالعاصمة الأفغانية كابل، إلى قتيلين، بينهما إمام المسجد، عالم الدين البارز ماولاوي سميع الله ريحان.
وقال جان آغا، مسؤول بشرطة المنطقة الغربية في كابل، للصحفيين، إنه على ما يبدو "تم زرع قنبلة داخل الميكروفون الذي يستخدمه إمام المسجد خلال صلاة الجمعة"، بحسب ما ذكرت وكلة "أسوشييتد برس".
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قالت وزارة الداخلية في بيان إن الانفجار أسفر عن "مقتل عالم الدين البارز ماولاوي سميع الله ريحان، وإصابة 16 آخرين".
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن "ريحان" كان يؤم المصلين لحظة وقوع الانفجار.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن مسؤولين حكوميين يلقون مسؤولية مثل هذه الهجمات لحركة "طالبان"، التي عادة تستهدف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.
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