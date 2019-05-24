وأضاف أن "المحافظة لن تتسلم لغاية الآن أي موازنة مالية رغم مرور ستة أشهر من بداية العام".
ودعا محافظ بابل، وزيـر التخـطيـط نوري صباح الدليمي، إلى "الـتدخـل واتخـاذ الإجـراءات الرادعـة بحقـه، لأن الجمـيع بـات يعـاني مـن تصـرفات هـذا المديـر، ولا ينـسجم أداءه مـع وزيـر التخـطيـط الـذي يتعامـل بشكـل إيجابـي لاسـتكمال الإجـراءات الخاصـة بالـمحافظات".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بابل يطالب بردع أحد المدراء العامين في التخطيط لتسببه بتأخير موازنة المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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