'الوباء الخفي' يتسبب بوفاة 138 ألف شخص سنوياً

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة ويلكوم تراست البريطانية عن برنامج بقيمة 80 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار) لمعالجة المشكلة، فيما اكدت إن هناك عقاقير محتملة جديدة يمكن اختبارها.
وذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" إنها "متفائلة بحذر من أن استراتيجية منظمة الصحة العالمية لمكافحة لدغ الأفاعي قد تكون "نقطة تحول" في معالجة هذه المشكلة".
ووصفت المنظمة مشكلة لدغ الأفاعي بأنها "وباء خفي"، مؤكداً أن "معظم اللدغات يمكن علاجها، حيث تتضمن استراتيجية منظمة الصحة العالمية خططًا لزيادة الوصول العالمي إلى العلاج وترياق السم".
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