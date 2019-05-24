احتراق ٧٧٠ دونما من الحنطة والشعير خلال الـ٢٤ ساعة الماضية في عدة محافظات

وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "٥٠ دونما من محصول الشعير من اصل ١٠٥٠ دونم تعرضت للحرق ضمن قرية وادي المر محافظة نينوى، بالاضافة الى احتراق ٢٠ دونما من محصول الشعير من اصل ١٠٢٠ دونم ضمن قرية المفلكة محافظة نينوى".



واضافت المديرية، أن "خمسة دوانم من محصول الشعير من اصل ١٠٠٠ دونم احترقت ضمن ناحية تلعفر محافظة نينوى، بالاضافة الى احتراق ٦٦٧ دونما من محصول الحنطة من اصل ٤٠٠٠ دونم ضمن ناحية امرلي محافظة صلاح الدين، كما احترقت اربعة دوانم من محصول الحنطة من اصل ٦ دوانم ضمن قضاء خانقين في محافظة ديالى".



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