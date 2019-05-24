بوريس جونسون يعلن ترشحه لرئاسة وزراء بريطانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية البريطانية السابق بوريس جونسون، الجمعة، اعتزامه الترشح لمنصب رئيس الوزراء.

وقال جونسون خلال تصريحات صحفية أمام تجمع في مانشستر شمال غرب بريطانيا: إنه سيترشح للمنصب عقب مغادرة تيريزا ماي.



وكشفت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، عزمها الاستقالة من منصبها في السابع من يونيو/حزيران المقبل، بعد فشلها في الحصول على تأييد برلمان بلادها لتفعيل خروج بريطانيا من التكتل، حيث كان من المقرر تنفيذ الخطوة في 29 مارس/آذار الماضي، غير أنه تم إرجاء الموعد إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، جراء الأزمة التي أثارها اتفاق الخروج بصفوف الطبقة السياسية بالبلاد.



وكان جونسون استقال من حكومة ماي، احتجاجا على مشروعها للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي ينص على بقاء بريطانيا في الاتحاد الجمركي و"شبكة أمان" في جزيرة إيرلندا، طالما لم تتم تسوية مسألة الحدود بين إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.